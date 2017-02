ITF Junior: Arnaboldi vince in doppio con Musetti e arriva in finale in singolo. Finale anche per Alice Amendola

Tanti giovani italiani sono stati impegnati in questa settimana in giro per l’Europa e per il Mediterraneo in tornei ITF Junior under 18. Vediamo come al solito i risultati più significativi. Nel G4 in Norvegia Federico Arnaboldi e Lorenzo Musetti hanno vinto il doppio. Nella stesso torneo, Arnaboldi è arrivato in finale nel singolare e Musetti ai quarti di finale. Nel femminile quarti di finale per Costanza Traversi, che è anche arrivata in finale nel doppio in coppia con la serba Djakovic.

Il torneo più importante della settimana si è disputato in Russia, un G1. Tra le ragazze sfortunata Lisa Piccinetti, che, negli ottavi di finale si è dovuta ritirare per un problema alla schiena quando stava vincendo l’incontro. Ottavi di finale anche per Giulia Carbonaro. Primo turno per Enola Chiesa e Rosanna Maffei. Nel maschile, ottavi di finale per Mattia Frinzi, secondo turno per Federico Iannacone, Giulio Zeppieri e Francesco Forti.

In Algeria, nel locale G5 bella prestazione di Alice Amendola che è arrivata in finale. Quarti di finale invece per Lavinia Lancellotti, ottavi per Michela Buglione, primo turno per Viola Cioffi e Gaia Bandini, che sono però arrivate in finale nel doppio. Nel maschile solo primo turno per Alessio De Bernardis e Flavio Cobolli.

Nel G2 in Lituania, quarti di finale per Maria Vittoria Viviani. Nel G4 in Germania secondo turno per Nicolò Zampoli e primo per Mattia Bellucci. Nel femminile secondo turno per Benedetta Ivaldi e primo per Alessia Tagliente.

Paolo Angella