Italiane nei tornei ITF: Cristiana Ferrando vince a Nanjing

Cristiana Ferrando si è aggiudicata questa notte il torneo da 15mila dollari di Nanjing.

In finale la 21enne ligure, quarta testa di serie, si è imposta per 60 62, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, sulla cinese Hanyu Guo.

Per la Ferrando si tratta del terzo titolo ITF in carriera.

Nanjing – $15,000 – Hard – Finale

Hanyu Guo [6] vs. Cristiana Ferrando [4] ore 03:00