Roberto Bautista Agut critica il calendario ATP e parla del circuito femminile: “Giusta la parità di montepremi ma lo scorso anno dovevo giocare una partita dopo la Radwanska, che aveva vinto per 6-0 6-1 in 46 minuti. Io ho giocato per 4 ore a 40 gradi”

Roberto Bautista Agut ha attaccato il calendario ATP ed ha parlato anche dei montrepremi del circuito maschile e femminile.

“È assurdo. Sarebbe necessario avere più riposo e gestire meglio la stagione. Se giochi pure la Coppa Davis non ti riposi mai nel corso dell’anno.

Mi sembra giusto che guadagniamo allo stesso modo. Ciò che non mi sembra giusto è che alcune volte i match femminili sono meno impegnativi.

Per esempio lo scorso anno dovevo giocare una partita dopo la Radwanska, che aveva vinto per 6-0 6-1 in 46 minuti. Io ho giocato per 4 ore a 40 gradi. È giusto guadagnare lo stesso, ma devono giocare nelle stesse condizioni nostre.”