Challenger Wroclaw: Il Main Draw. Arnaboldi e Caruso ai nastri di partenza

Andrea Arnaboldi e Salvatore Caruso saranno impegnati la prossima settimana nel torneo challenger di Wroclaw.

Challenger Wroclaw CH | Indoor | e85.000

(1) Mathieu, Paul-Henri vs (WC) Zuk, Kacper

(Alt) Ofner, Sebastian vs Corrie, Edward

(WC) Hurkacz, Hubert vs Eysseric, Jonathan

Kolar, Zdenek vs (5) Ivashka, Ilya

(3) De Schepper, Kenny vs Krajinovic, Filip

Griekspoor, Tallon vs Caruso, Salvatore

Qualifier vs Janowicz, Jerzy

Qualifier vs (8/PR) Melzer, Jurgen

(6) Nedovyesov, Aleksandr vs Setkic, Aldin

Arnaboldi, Andrea vs Michnev, Petr

Qualifier vs Qualifier

(WC) Dembek, Michal vs (4/SE) Halys, Quentin

(7) Sijsling, Igor vs Jahn, Jeremy

Safranek, Vaclav vs Basic, Mirza

(WC) Przysiezny, Michal vs Golubev, Andrey

Krawietz, Kevin vs (2) Lacko, Lukas