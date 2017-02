WTA Dubai e Budapest: Elina Svitolina batte la Wozniacki e conquista il torneo e la top ten. In Ungheria finale tra Babos e Safarova

Elina Svitolina ha vinto questo pomeriggio il torneo WTA Premier Five di Dubai.

La tennista Ucraina, al successo più importante in carriera, ha sconfitto in finale Caroline Wozniacki con il risultato di 64 62 dopo 1 ora e 29 minuti di partita.

Per Elina è il sesto titolo conquistato in carriera ma è il primo Premier che si è aggiudicata.

Da domani sarà best ranking al n.10 del mondo.

WTA Dubai Premier 5 | Cemento | $2.666.000 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [6] Andrea Hlavackova / Shuai Peng vs [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina



WTA Dubai Andrea Hlavackova / Shuai Peng [6] Andrea Hlavackova / Shuai Peng [6] 2 6 7 Ekaterina Makarova / Elena Vesnina [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina [2] 6 4 10 Vincitori: MAKAROVA / VESNINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 E. Makarova / Vesnina 0-1 1-1 df 2-1 3-1 3-2 df 4-2 5-2 5-3 6-3 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 9-6 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Hlavackova / Peng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 A. Hlavackova / Peng 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 E. Makarova / Vesnina 0-15 0-40 15-40 3-3 → 4-3 A. Hlavackova / Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Hlavackova / Peng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Hlavackova / Peng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 E. Makarova / Vesnina 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Hlavackova / Peng 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-5 → 2-6 E. Makarova / Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Hlavackova / Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 E. Makarova / Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 A. Hlavackova / Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 E. Makarova / Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Hlavackova / Peng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Makarova / Vesnina 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. [7] Elina Svitolina vs [10] Caroline Wozniacki (non prima ore: 16:00)



WTA Dubai Elina Svitolina [7] Elina Svitolina [7] 6 6 Caroline Wozniacki [10] Caroline Wozniacki [10] 4 2 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1 Aces 12 Double Faults 463% 1st Serve % 66%23/34 (68%) 1st Serve Points Won 26/49 (53%)12/20 (60%) 2nd Serve Points Won 12/25 (48%)3/4 (75%) Break Points Saved 5/9 (56%)9 Service Games Played 923/49 (47%) 1st Return Points Won 11/34 (32%)13/25 (52%) 2nd Return Points Won 8/20 (40%)4/9 (44%) Break Points Won 1/4 (25%)9 Return Games Played 935/54 (65%) Total Service Points Won 38/74 (51%)36/74 (49%) Total Return Points Won 19/54 (35%)71/128 (55%) Total Points Won 57/128 (45%)

WTA Budapest International | Indoor | $250.000 – Semifinali

Körmöczy Court – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Carina Witthoeft vs [2] Lucie Safarova



WTA Budapest Carina Witthoeft Carina Witthoeft 4 3 Lucie Safarova [2] Lucie Safarova [2] 6 6 Vincitore: L. SAFAROVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 L. Safarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 C. Witthoeft 15-0 30-0 2-4 → 3-4 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 C. Witthoeft 0-15 0-30 15-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 C. Witthoeft 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-2 → 1-2 L. Safarova 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 0-2 C. Witthoeft 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Safarova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Witthoeft 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Safarova 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 C. Witthoeft 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Safarova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 C. Witthoeft 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 L. Safarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 C. Witthoeft 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [1] Timea Babos vs [3] Julia Goerges (non prima ore: 16:00)



WTA Budapest Timea Babos [1] Timea Babos [1] 7 6 Julia Goerges [3] Julia Goerges [3] 5 1 Vincitore: T. BABOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Babos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-0 → 5-1 T. Babos 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-0 → 4-0 T. Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Babos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Goerges 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 6-5 → 7-5 T. Babos 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Babos 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Goerges 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Babos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 J. Goerges 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 T. Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 T. Babos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Babos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [1] Timea Babos / Lucie Safarova vs Arina Rodionova / Galina Voskoboeva (non prima ore: 17:00)