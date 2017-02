ATP Dubai: Il Tabellone Principale. Andy Murray grande favorito. Ci sono anche Federer e Wawrinka

Andy Murray sarà la testa di serie n.1 del torneo ATP 500 di Dubai.

Al primo turno il n.1 del mondo sfiderà Malek Jaziri.

ATP Dubai 500 | Cemento | $2.429.150

(1) Murray, Andy vs Jaziri, Malek

Troicki, Viktor vs Garcia-Lopez, Guillermo

(WC) Alawadhi, Omar vs Medvedev, Daniil

Kohlschreiber, Philipp vs (8) Muller, Gilles

(3) Federer, Roger vs Paire, Benoit

Youzhny, Mikhail vs Qualifier

Qualifier vs Struff, Jan-Lennard

Pavlasek, Adam vs (7) Pouille, Lucas

(6/WC) Bautista Agut, Roberto vs Khachanov, Karen

Mayer, Florian vs Verdasco, Fernando

Evans, Daniel vs Brown, Dustin

(WC) Safwat, Mohamed vs (4) Monfils, Gael

(5) Berdych, Tomas vs Qualifier

Haase, Robin vs Qualifier

Granollers, Marcel vs Vesely, Jiri

Dzumhur, Damir vs (2) Wawrinka, Stan