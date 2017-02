Casper Ruud, classe 1998, in semifinale a Rio de Janeiro. Al momento è al n.133 ATP (Video)

Continua a sorprendere Casper Ruud che a 18 anni conquista la prima semifinale in carriera in un torneo del circuito ATP.

Nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro, Casper Ruud ha sconfitto il brasiliano Thiago Monteiro con il punteggio di 6-2, 7-6 (2), dopo essere stato molto solido con il servizio, la sua più grande risorsa.

Ora aspetta in semifinale Pablo Carreno Busta, un test sicuramente complicato ma non impossibile per un giocatore che ogni giorno sta compiendo dei passi da gigante.

Con questa semifinale il talento norvegese è al n.133 ATP, +75 rispetto a sette giorni fa e ovviamente best ranking.