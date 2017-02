WTA Kuala Lumpur: Il Tabellone Principale. Elina Svitolina guida il seeding

Non ci sono giocatrici italiane nel tabellone principale del torneo WTA International di Kuala Lumpur.

Elina Svitolina sarà la testa di serie n.1 del torneo malese.

WTA Kuala Lumpur International | Cemento | $250.000

(1) Svitolina, Elina vs Qualifier/Lucky Loser

Hibino, Nao vs Zanevska, Maryna

Qualifier/Lucky Loser vs Hsieh, Su-Wei

Qualifier/Lucky Loser vs (7) Mertens, Elise

(4) Peng, Shuai vs Chang, Kai-Chen

Linette, Magda vs (WC) Zavatska, Katarina

Soler-Espinosa, Sílvia vs Sorribes Tormo, Sara

(WC) Diyas, Zarina vs (5) Duan, Ying-Ying

(6) Wang, Qiang vs Stojanovic, Nina

(WC) Zheng, Saisai vs Zhu, Lin

Krunic, Aleksandra vs Han, Xinyun

Qualifier/Lucky Loser vs (3) Garcia, Caroline

(8) Buyukakcay, Cagla vs Ozaki, Risa

Kozlova, Kateryna vs Zhang, Kai-Lin

Falconi, Irina vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs (2) Suárez Navarro, Carla