ATP Sao Paulo: Tabellone Qualificazioni. Al via Cecchinato e Giannessi. Bolelli dà forfait ad entry chiusa.

ATP Sao Paulo 250 | Terra | $455.565

(1) Kovalik, Jozef vs (Alt) Sorgi, Joao Pedro

Samper-Montana, Jordi vs (5) Carballes Baena, Roberto

(2) Daniel, Taro vs (WC) Clezar, Guilherme

(Alt) Zampieri, Caio vs (7) De Greef, Arthur

(3) Kicker, Nicolas vs (WC) Teisen Pereira, Gustavo

Cecchinato, Marco vs (8) Mayer, Leonardo

(4) Giannessi, Alessandro vs (Alt) Coria, Federico

Gonzalez, Maximo vs (6) Andreozzi, Guido

Quadra 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Taro Daniel vs [WC] Guilherme Clezar

2. [Alt] Caio Zampieri vs [7] Arthur De Greef

3. Marco Cecchinato vs [8] Leonardo Mayer

4. [1] Jozef Kovalik vs [Alt] Joao Pedro Sorgi

Quadra 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Maximo Gonzalez vs [6] Guido Andreozzi

2. [4] Alessandro Giannessi vs [Alt] Federico Coria

3. [3] Nicolas Kicker vs [WC] Gustavo Teisen Pereira

4. Jordi Samper-Montana vs [5] Roberto Carballes Baena