ITF / FUTURE QUALI E MD – dal 25/02 al 03/03, 67 azzurri al via nelle quali

Dobbiamo attendere la fine di febbraio per avere in italia il primo future del 2017 nel circuito maschile, a Trento tanti azzurri al via nel ricco $25.000 dollari, al via nelle quali con una WC appena rientrati dal sudamerica Trusendi e Viola rispettivamente con la testa di serie n°1 e 2 cadetta. Nel femminile la ricca rappresentanza si trova al via nei 15.000 di Macon e Hammamet, in tutto nelle quali si contano 18 azzurre.

MACON – cemento all’aperto

MD: Camilla ROSATELLO [2], Giulia GATTO MONTICONE [3], Deborah CHIESA [8], Alice MATTEUCCI, Alberta BRIANTI

QUALI: Ludmilla SAMSONOVA [4], Claudia COPPOLA [14], Claudia FRANZE, Stefania RUBINI

HAMMAMET – terra all’aperto

MD: Nastassja BURNETT [4], Camilla SCALA, Martina SPIGARELLI, Federica ARCIDIACONO, Miriana TONA, Gaia SANESI, Federica PRATI

QUALI: Natasha PILUDU, Verena HOFER, Verena MELISS, Veronica NAPOLITANO, Jasmin LADURNER, Cecilia PATTACINI, Ilaria SPOSETTI

PALMANOVA (MAIORCA) – terra all’aperto

QUALI: Tatiana PIERI [9], Emma LIOI, Carlotta ROMITO

SHARM EL SHEIKH – cemento all’aperto

QUALI: Jeannine HOPFGARTNER, Giulia CERUTTI, Silvia SACCANI, Magdalena SANTER

MASCHILE

ITALIA F2 TRENTO $25.000 – Tappeto sintetico coperto

MD: Alessandro BEGA [3], Edoardo EREMIN [6], Lorenzo FRIGERIO, Adelchi VIRGILI, Francesco VILARDO, Andrea VAVASSORI, Gianluca DI NICOLA (WC)

QUALI: Walter TRUSENDI [1](WC), Matteo VIOLA [2](WC), Fabrizio ORNAGO [4], Nicola GHEDIN [5], Luca PANCALDI [6], Alessandro PETRONE [8], Francesco FERRARI [13], Nicolo TURCHETTI [15] e altri 15 azzurri

PORTOGALLO F1 VALE DO LOBO – cemento all’aperto

MD: Erik CREPALDI

QUALI: Gianmarco MORONI[5], Pietro LICCIARDI[7], Simone RONCALLI, Enrico DALLA VALLE, Alexander WEIS, Jacopo BERRETTINI, Marco DI PRIMA, Samuele RAMAZZOTTI, Andrea BOLLA, Giovanni FONIO, Guido MARSON

TUNISIA F8 HAMMAMET – terra all’aperto

MD: Stefano TRAVAGLIA [2]

QUALI: Filippo LEONARDI [9], Cristian CARLI [12], Davide PONTOGLIO[16], Antonio ZUCCA, Fabio MERCURI, Davide MELCHIORRE, Luca PREVOSTO, Enrico BECUZZI, Davide INNOCENTI, Horst RIEDER, Paolo DAGNINO, Giuseppe SICOLO, Moritz TROCKER, Luca Salvatore FELICINI

EGITTO F7 SHARM EL SHEIKH – cemento all’aperto

MD: Claudio FORTUNA [3], Antonio MASSARA [5]

QUALI: Davide NEGROTTI

CINA F3 ANNING – terra all’aperto

MD: Marco BORTOLOTTI [3]

DAVIDE CAMPANINI