Il caso Shapovalov: al peggio non c’è mai fine

Denis Shapovalov sta giocando un match delicato per il suo Canada contro la Gran Bretagna. Denis Shapovalov ha 17 anni, è la nuova speranza del tennis canadese, un giocatore dal gran talento, almeno secondo le solite voci che creano e distruggono false aspettative in poco tempo. I nervi sono tanti, la posta in palio importante e poi…ecco arrivare la follia, la botta di stupidità che ti trasforma in bad boy consumato e cancella in un sol colpo quanto di buono a 17 anni hai saputo fare: il giovanissimo Denis perde il controllo e scaglia una pallina violentemente. Ci sarebbe un warning se non che Denis, l’iracondo Denis, colpisce a un occhio il giudice di sedia. Partita persa, squalifica per Shapovalov, il Canada fuori dai giochi e un nuovo mostro da crocifiggere è servito.

L’episodio è davvero spiacevole e in poco tempo il tennista canadese viene risucchiato nell’occhio del ciclone, fatto nero sui social e criticato a più non posso dai soliti soloni. Relativizzando (è difficile però…) l’episodio possiamo dire che si tratta di una ragazzata andata a finire male, quando il tennista lascia spazio allo showman di pura razza che diventa in un attimo idolo delle folle con comportamenti bizzarri, sopra le righe e perché no, anche maleducati. A Denis il giochino non riesce, gli sfugge di mano e la frittata in un amen è fatta. Ma perché la maleducazione e gli sproloqui in campo non ricevono condanna unanime nel tennis?

Per molti fa tutto parte dello spettacolo e alle volte è meglio una racchetta spaccata in più che noiose dichiarazioni di rito e facciata: vero, in parte. Concordo che ci vorrebbe più trasparenza e naturalità, ma la maleducazione, l’ira, lo sfottò all’avversario, i gestacci al pubblico…beh proprio non capisco in quale contesto possano essere accettati o perdonati..soprattutto quando c’è il ripetersi delle azioni e a compierle sono sempre gli stessi.

Oggi il mondo del tennis non è solo Roger Federer con la sua eleganza: oggi il mondo del tennis è anche Tomic che si rifiuta di rispondere nel bel mezzo di un incontro, oggi il mondo del tennis è anche Kyrgios che dà del cornuto all’avversario, oggi il mondo del tennis sono le decine di racchette spaccate da Fabio Fognini, l’istrionismo esagerato (o esasperato?) di Paire e Klizan, oggi il mondo del tennis è un ragazzino che ancora si deve fare e non ha rispetto del campione che spesso si trova al di là della rete.

Shapovalov è quindi solo uno dei tanti spiacevoli episodi: cosa fare però per frenarli? Pugno duro delle Federazioni, dell’ATP e della WTA, dell’ITF, senza troppe giustificazioni e molte più punizioni esemplari. Il colpo di genio è da apprezzare, il menefreghismo e la maleducazione di chi sputa in un ricchissimo piatto che lo sfama…no, assolutamente no. Chiamatela retorica, ma siamo sicuri sia un male peggiore dei teatrini che tante volte siamo costretti a vedere in campo.

Alessandro Orecchio