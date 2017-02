Challenger Wroclaw: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Wroclaw CH | Indoor | e85.000

(1) Ofner, Sebastian vs Bye

Shyla, Yaraslav vs Panfil, Grzegorz

Bye vs Drzewiecki, Karol

Bye vs (7) Moraing, Mats

(2) Jaloviec, Marek vs Bye

(WC) Matuszewski, Piotr vs Vocel, Matej

Ivanov, Vladimir vs Majchrowicz, Adam

Bye vs (6) Olivetti, Albano

(3) Manafov, Vladyslav vs Bye

Walkow, Szymon vs Chirala, Sathi Reddy

Kellovsky, Dominik vs (WC) Zawisza, Pawel

Bye vs (8) Kapas, Andriej

(4) Marti, Yann vs Bye

(WC) Wojcik, Yann vs Papik, Tomas

(WC) Ask, Fredrik vs Vasilevski, Andrei

Bye vs (5) Mertl, Jan

AZS 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Fredrik Ask vs Andrei Vasilevski

2. Szymon Walkow vs Sathi Reddy Chirala (non prima ore: 11:30)

3. [WC] Piotr Matuszewski vs Matej Vocel

4. Yaraslav Shyla vs Grzegorz Panfil

AZS 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Yann Wojcik vs Tomas Papik

2. Dominik Kellovsky vs [WC] Pawel Zawisza (non prima ore: 11:30)

3. Vladimir Ivanov vs Adam Majchrowicz (non prima ore: 13:30)