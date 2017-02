ATP Dubai: Il Tabellone di Qualificazione. Presenze di Seppi e Fabbiano

Andreas Seppi e Thomas Fabbiano saranno impegnati da domani nelle qualificazioni del torneo ATP 500 di Dubai.

ATP Dubai 500 | Cemento | $2.429.150

(1) Istomin, Denis vs (WC) Popyrin, Alexei

Fucsovics, Marton vs (7) Fabbiano, Thomas

(2) Seppi, Andreas vs Satral, Jan

(WC) Gunneswaran, Prajnesh vs (6) Copil, Marius

(3) Stakhovsky, Sergiy vs (WC) McGee, James

Gojowczyk, Peter vs (5) Donskoy, Evgeny

(4) Rublev, Andrey vs Millot, Vincent

Dodig, Ivan vs (8) Rosol, Lukas

COURT 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Prajnesh Gunneswaran vs [6] Marius Copil

2. [1] Denis Istomin vs [WC] Alexei Popyrin (non prima ore: 10:00)

COURT 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Andreas Seppi vs Jan Satral

2. Peter Gojowczyk vs [5] Evgeny Donskoy

COURT 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ivan Dodig vs [8] Lukas Rosol

2. [3] Sergiy Stakhovsky vs [WC] James McGee (non prima ore: 11:30)

COURT 7 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Andrey Rublev vs Vincent Millot

2. Marton Fucsovics vs [7] Thomas Fabbiano