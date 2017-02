Gianluigi Quinzi e la sua programmazione

La domanda che sorge spontanea è perché gioca con il contagocce Gianluigi Quinzi? Molti appassionati cronici del tennis azzurro, si chiedono perché l’ex vincitore di Wimbledon Juniores disputi veramente così pochi tornei, specie ora che siamo agli inizi della stagione tennistica 2017, per lui molto importante in quanto potrebbe essere trampolino di lancio verso il tennis che conta.

La scorsa annata, la disputa dei pochi tornei era in parte giustificata dal fatto che il marchigiano, dopo aver iniziato a lavorare con Ronnie Leitgeb (ex allenatore di Thomas Muster e Andrea Gaudenzi), necessitasse di più allenamento tecnico, fisico e mentale, che di disputare tornei. Quest’anno dopo aver svolto almeno due mesi di preparazione invernale in quel di Marbella in Spagna, Gianluigi è tornato a gareggiare nel torneo di Budapest (cemento indoor) a inizio Febbraio. Nelle qualificazioni si erano visti segnali e vittorie incoraggianti, oltre ai miglioramenti tecnici soprattutto sul servizio, ormai colpo di una certa caratura. La dea bendata ha voluto che l’azzurro, dopo aver perso dal tedesco ex top 100 Matthias Bachinger nell’ultimo turno di qualificazione (solo al terzo set), fosse ripescato come lucky loser nel tabellone principale. Quinzi in main draw riuscì a battere il padrone di casa Attila Balazs, top 300, prima di arrendersi in tre set ad Alexey Vatutin, giocatore russo dal promettente avvenire. Per essere il primo torneo si erano visti segnali incoraggianti, considerato che l’italiano appariva nettamente imballato dai carichi di lavoro invernali.

Adesso da quasi un mese si sono perse le tracce del tennista marchigiano classe 1996. Nella giornata di ieri Gianluigi era in partenza per Marbella, si presume per allenarsi, infatti oggi si è cancellato dal tabellone del challenger di Wroclaw, dove poche ore fa era entrato in main draw.

La sua programmazione risulta alquanto sconosciuta. Altro elemento misterioso del tennista di Porto San Giorgio e del suo staff, è il non giocare con continuità, come tutti gli altri tennisti, dopo tanta preparazione. L’ipotesi più ragionevole, attualmente, sulla sua programmazione pare essere la seguente. Quinzi, risulta iscritto nel challenger di Zhuhai (cemento outdoor) in Cina, che si svolgerà settimana prossima. Ovviamente essendo fuori di molti posti, Gianluigi potrebbe partire per l’Asia e disputare le qualificazioni (al via il prossimo sabato), per poi fermarsi sempre in Cina e svolgere i successivi challenger, un po’ come da programma degli altri giovani azzurri Mager, Berrettini, Sonego.

Infine, ipotesi più remota, ma forse più probabile è che l’azzurro sarà al via sempre nella settimana del 6-12 Marzo, nel challenger cileno di Santiago del Cile, su terra rossa. Ipotesi questa, seppur più probabile per tradizione di tornei disputati dall’azzurro nell’arco degli anni precedenti, ma più lontana in quanto Quinzi non risulta iscritto tra gli alternates.

Non ci resta che aspettare e capire se queste supposizioni diventeranno certezze, sperando di sapere di più sul mondo tennistico di una delle più grandi speranze del nostro tennis italiano.

Luigi Calvo