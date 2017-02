Challenger Yokohama: Il Tabellone di Qualificazione

Challenger Yokohama CH | Cemento | $50.000

Court 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yusuke Takahashi vs [6] Shuichi Sekiguchi

2. Jumpei Yamasaki vs [5] Roberto Quiroz

3. [1] Blaz Rola vs Shintaro Imai (non prima ore: 04:30)

4. [3] Luke Saville vs Max Purcell

Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Xin Gao vs [WC] Nasa Hatakeyama

2. Peter Kobelt vs [WC] Kaito Itsusaki

3. Kento Takeuchi vs [WC] Sung Min Han (non prima ore: 04:30)

4. Hiroyasu Ehara vs [WC] Masamichi Imamura

Court 3 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Brydan Klein vs Renta Tokuda

2. [WC] Masahiro Fukuda vs Zihao Xia

3. Yunseong Chung vs [7] Soon Woo Kwon (non prima ore: 04:30)

4. Alex Bolt vs Zhaoyi Cao

Court 4 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jimmy Wang vs Gengo Kikuchi

2. [4] Blake Mott vs [WC] Takeaki Ito

3. Yusuke Watanuki vs Evgeny Karlovskiy (non prima ore: 04:30)

4. Takuto Niki vs [8] Axel Michon