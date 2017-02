Fabio Fognini: concentrazione zero

I risultati di questo inizio 2017 per Fabio Fognini non sono stati solo al di sotto delle aspettative ma sono stati assai deludenti: il ligure non ha finora messo a segno vittorie significative contro giocatori dalla classifica importante finendo piuttosto per mettere in serie primi e secondi turni legati a troppe battute d’arresto. Se i numeri sono i principali indagati a rivelare una verità (tristemente conosciuta…) andiamo a vedere quindi lo score 2017 di Fognini.

Primo turno a Sydney contro Kohlschreiber, vittoria che avrebbe dovuto dare una bella spinta contro Feliciano Lopez all’esordio a Melbourne seguita invece dalla classica prova del nove fallita contro il francese Paire, altro cavallo pazzo di razza che ha provato più e più volte nel corso dell’incontro a farlo rientrare in campo ma che alla fine l’ha spuntata in 5 set. Il passaggio sulla terra rossa sudamericana avrebbe dovuto portare in dote a Fognini fiducia e punti ma, tolta la vittoria thrilling contro Pella in Davis, sono arrivate la sconfitta contro Robredo al 1T a Buenos Aires e il 2T all’ATP500 di Rio contro Ramos-Vinolas, in un torneo dal parco partecipanti dal livello non proprio eccelso e in cui si poteva raggiungere benissimo almeno una semifinale.

Se la vita privata va a gonfie vele con la prossima paternità da vivere con la moglie Flavia Pennetta come coronamento del loro amore, è la parte sportiva a zoppicare, e non poco: ammesso che il tennis non sia in discussione (anche se qualcuno avrà da ridire…come sempre) è principalmente l’atteggiamento di Fabio a lasciare perplessi. Ci si augurava che il cambio di allenatore e l’inizio dell’era Davin potesse soprattutto cambiare questo aspetto del tennis di Fognini, da sempre invischiato in teatrini surreali in cui si perdono energie mentali (e fisiche) preziose dietro lanci di racchette a profusione, imprecazioni, querelle con gli arbitri fini a se stesse (nel match contro Ramos non sono di certo mancate arrivando addirittura al penalty point), con una mimica e un trascinarsi a ciondoloni per il campo che dà subito la consapevolezza all’avversario di turno di potercela fare, di essere superiore almeno nella battaglia dei nervi. Ma perché tutto questo?

Chiunque al posto di Davin probabilmente non avrebbe apportato cambiamenti degni di nota in merito, perché il giocatore in questo momento della sua vita, quando scende in campo sembra essere da tutt’altra parte. La lontananza dagli affetti giocherà un ruolo fondamentale nel tutto ma…come fa un tennista abituato da una vita a stare lontano dai propri cari a farsi fregare proprio da tale aspetto?

Altro tasto dolente è quello della condizione fisica: il match contro Ramos ha messo in evidenza un Fognini in continuo ritardo sulla pallina, lento negli spostamenti laterali in maniera impressionante, almeno questo è ciò che è parso al sottoscritto vedendo il match. La preparazione dura pre season con Davin ci aveva fatto ben sperare e le immagini che arrivavano sui vari portali di tennis erano decisamente confortanti. Ora però il vaso di Pandora è stato aperto e si si è rivelato essere tremendamente…vuoto.

Intendiamoci, il tempo per raddrizzare una stagione c’è ma nessun appuntamento può essere preso sottogamba, come purtroppo è apparso in questi primi tornei. Forza Fabio, rimettiti in carreggiata, te lo chiede non solo il tifoso che c’è in me ma anche l’amante del bel tennis.

Alessandro Orecchio