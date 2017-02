Challenger Bergamo: Il programma di Venerdì 24 Febbraio

BERGAMO PALANORDA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn vs [2] Andre Begemann / Aliaksandr Bury

2. [1] Julian Knowle / Adil Shamasdin vs [WC] Andrea Arnaboldi / Stefano Napolitano

3. Filip Krajinovic vs [Q] Remi Boutillier (non prima ore: 15:30)

4. [Q] Yannick Hanfmann vs [7] Quentin Halys

5. [WC] Jerzy Janowicz OR Mirza Basic vs [Q] Egor Gerasimov OR [2] Lukas Lacko (non prima ore: 19:30)

6. [WC] Matteo Berrettini vs Andrey Golubev