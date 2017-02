Video del Giorno: Piccolo battibecco tra Novak Djokovic e sua moglie Jelena

Piccolo battibecco con telecamere aperta tra Novak Djokovic e sua moglie Jelena.

Novak, come di consueto in questi giorni, sta filmando alcuni momenti dei propri allenamenti LIVE, ma questa volta c’è stato un piccolo problema.

Infatti alla chiusura del collegamento video, Jelena convinta che il collegamento era concluso, si è rivolta in serbo a Novak: “Dove sono finite le tue buone maniere?” e Djokovic rispondeva in maniera ironico –“Grazie amore, grazie. Questo è il modo corretto per parlarti?”.