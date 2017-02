La battaglia dei tornei ATP 500 di Halle e Queen’s. A 4 mesi dall’inizio del torneo gli organizzatori “conquistano” i giocatori

Roger Federer tenterà di riconquistare il trono nel torneo ATP 500 di Halle, che si disputerà dal 19 al 25 giugno.

L’elvetico però dovrà far fronte alla presenza di grandi figure, come il giovane Alexander Zverev, che già ha sorpreso lo svizzero nel 2016 battendolo in semifinale.

Altri nomi illustri che saranno al via: Kei Nishikori, Gael Monfils e Dominic Thiem. Il campione uscente è il tedesco Florian Mayer.

Anche gli organizzatori dell’ATP 500 del Queen’s hanno parlato dei propri giocatori che saranno presenti al torneo in programma dal 19 al 25 giugno.

Rafael Nadal e Andy Murray insieme al bulgaro Grigor Dimitrov e allo svizzero Stan Wawrinka saranno il fiore all’occhiello del torneo londinese.

Milos Raonic dovrebbe preferire questo torneo a quello di Halle. Nadal ha vinto la manifestazione nel 2008, mentre Dimitrov ha fatto centro nel 2014, anche se il dominatore assoluto è Andy Murray, con cinque successi (2009, 2011, 2013, 2015 e 2016).

Novak Djokovic anche quest’anno sembra dire no ad entrambi i tornei (ci sono stati contatti ma il serbo non vuole giocare alcun torneo di preparazione prima di Wimbledon).