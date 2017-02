ATP Rio de Janeiro: Fognini bocciato. Ramos vince in due set

Out Fognini

Un brutto Fabio Fognini esce di scena al secondo turno nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro ($1.461.560, terra).

Il tennista ligure si è arreso a Albert Ramos, classe 1988 e n.25 del mondo, con il risultato di 62 63 in 1 ora e 20 minuti di partita.

Primo set: Partiva bene Fognini che si portava avanti per 1 a 0 e servizio a disposizione, ma nel secondo game cedeva a 30 il turno di battuta, dopo aver commesso due doppi falli consecutivi sul 15-0 e due errori gratuiti.

Sull’1 a 2 l’azzurro cedeva malamente a 15 il turno di battuta e poi, dopo aver conquistato solo due punti nei restanti due turni di servizio dell’iberico, perdeva per la terza volta nel set il servizio sul 2 a 5 (a 30), cedendo la frazione per 6 a 2.

Secondo set: Fognini si portava sul 2 a 0, grazie al break nel primo game, ma nel quarto gioco cedeva a 15 il turno di battuto commettendo un doppio fallo sulla palla break.

Sul 3 a 4 l’azzurro, dal 15-40, annullava bene tre palle break, ma dal 40 pari commetteva due errori gratuiti consecutivi e subiva il break, subito dopo aver perso il servizio gettava la racchetta e subiva il penalty point.

Ramos partendo dal 15-0, non aveva problemi e teneva il turno di battuta a 15, chiudendo la partita con un bel diritto vincente per 6 a 3.

La partita punto per punto



ATP Rio de Janeiro Albert Ramos-Vinolas [5] Albert Ramos-Vinolas [5] 6 6 Fabio Fognini Fabio Fognini 2 3 Vincitore: A. RAMOS-VINOLAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

A. Ramos-Vinolas – F. Fognini

01:19:21

4 Aces 0

2 Double Faults 5

60% 1st Serve % 52%

22/36 (61%) 1st Serve Points Won 14/24 (58%)

15/24 (63%) 2nd Serve Points Won 8/22 (36%)

2/4 (50%) Break Points Saved 5/10 (50%)

9 Service Games Played 8

10/24 (42%) 1st Return Points Won 14/36 (39%)

14/22 (64%) 2nd Return Points Won 9/24 (38%)

5/10 (50%) Break Points Won 2/4 (50%)

8 Return Games Played 9

37/60 (62%) Total Service Points Won 22/46 (48%)

24/46 (52%) Total Return Points Won 23/60 (38%)

61/106 (58%) Total Points Won 45/106 (42%)

25 Ranking 45

29 Age 29

Barcelona, Spain Birthplace Sanremo, Italy

Mataro, Spain Residence Arma di Taggia, Italy

6’2″ (187 cm) Height 5’10” (177 cm)

177 lbs (80 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

2007 Turned Pro 2004

5/5 Year to Date Win/Loss 2/3

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 4

$3,749,618 Career Prize Money $7,990,597