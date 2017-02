Eugenie Bouchard e l’imbarazzo per il servizio per Sports Illustrated

Eugenie Bouchard si è resa protagonista, nei giorni scorsi, di un servizio fotografico a New York per pubblicizzare un nuovo modello di costumi da bagno per Sports Illustrated.

“Ero nervosa perchè ho mai posato in topless ed è stata la mia prima volta. Il primo servizio fotografico l’abbiamo fatto alle sette del mattino. Appena arrivati in spiaggia mi è stato detto di togliere il reggiseno, questo mi ha aiutato a calmarmi perchè tutti hanno visto. Di fronte alla macchina da presa ero a mio agio”, ha commentato la n.45 WTA.

“Al termine, ero esausta. Ho dovuto cambiare sei costumi da bagno in sei ore e mi sono resa conto come questo lavoro sia più difficile di quanto si possa pensare”, ha concluso la canadese.

Lorenzo Carini