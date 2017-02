Juan Martin Del Potro su Roger Federer: “è il migliore giocatore della storia”

Juan Martin Del Potro parla della vittoria di Roger Federer all’Australian Open.

Dichiara l’argentino: “E’ stato fantastico per noi che giochiamo e per i tifosi vedere quella finale a Melbourne.

Mi sono alzato alle 5 del mattino solo per vedere la finale, e se ci fossero stati altri giocatori non lo avrei fatto. Da loro si può imparare tanto e si può anche vincere, perchè sono normali (sorride).”

Quando hai un talento naturale come nel caso di Federer, bisogna solo stare bene fisicamente e avere voglia di vincere. Se ce l’ho fatta io a tornare e a fare una buona preparazione invernale dopo un lungo infortunio, figuratevi lui che è il migliore giocatore della storia.

Spero che rimanga in salute e che possa giocare alla pari con Djokovic e Murray per la prima posizione mondiale.”