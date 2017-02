Master Under 21 a Milano: spinta per il tennis giovanile italiano?

L’occasione è davvero ghiotta con Milano che sarà dal 2017 fino al 2021 la capitale del tennis giovanile, con la città meneghina scelta come sede delle future Finals Under 21, le accattivanti ATP Finals Next Generation: i migliori prospetti del tennis mondiale a darsi battaglia in terra italiana, con un nostro rappresentante certo, in quanto dopo i migliori 7 under 21 al mondo scelti in base al ranking, ci sarà spazio anche per una wild card. Un evento innovativo e che smuove un circuito spesso accusato di essere stantio, con la speranza che tutto ciò possa dare una scossa anche al tennis italiano in toto, specialmente a quello giovanile.

Ci sarà da divertirsi, questo è sicuro, poiché i tennisti della nuova generazione, spesso tacciati addirittura di essere dei bad boys, sembrano accalappiare attenzioni mediatiche a profusione conquistando la passione degli adolescenti: stelle già lucenti che potrebbero diventare i campioni del futuro, dominatori di un ranking quanto mai alla ricerca di un passaggio del testimone fra “vecchia guardia” e “novità”.

Di nomi è prematuro farne, soprattutto perché alcuni di questi giovani campioni (Alexander Zverev in primis), potrebbero ambire di partecipare anche al Master A, quello dei maestri per intenderci. Ci si augura che una manifestazione del genere possa rappresentare una spinta notevole per il movimento tennistico italiano, invischiato nel delicato passaggio fra una generazione e un’altra. I nostri giovani al momento sono delle buone promesse ma per la maggior parte di loro manca ancora quell’ultimo step da compiere per poter ben figurare anche nel circuito maggiore.

Una manifestazione come le ATP NextGen sicuramente darà anche luce alla città di Milano, da un paio di anni nome caldo come possibile sede di un torneo del circuito: Milano si vestirà a festa, si farà bella, renderà le proprie strutture già efficienti ineccepibili e ne sono certo, il pubblico risponderà divertito e in massa sugli spalti, in controtendenza con ciò che vediamo sempre in più tornei sparsi per il mondo dove le tribune sono spesso desolate e vuote.

La ciliegina sulla torta sarebbe un 2017 giocato in crescendo dai nostri ragazzi (l’inizio dell’anno non è stato così incoraggiante…): risultati di prestigio, quali dei tornei superate e ranking scalato rapidamente. Nell’anno in cui l’Italia torna a fare la voce grossa nel circuito ATP le nostre speranze devono rispondere “Presente!” all’appello…almeno questo non può che essere l’augurio.

Alessandro Orecchio