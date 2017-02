Feliciano Lopez ed i medical timeout: “Un giocatore onesto non ferma la partita ma altri possono farlo e fanno perdere anche 10 minuti. Non si dovrebbe permettere di fermare la partita per un infortunio”

Feliciano Lopez ha parlato dei medical timeout che spesso fermano il gioco nei momenti importanti.

“Si fa un abuso eccessivo dei medical timeout. Un giocatore onesto non ferma la partita ma altri possono farlo e fanno perdere anche 10 minuti. Non si dovrebbe permettere di fermare la partita per un infortunio. Se hai un problema ti ritiri. Nel tennis si gioca con questa regola che è molto vaga.”