Fabio Fognini: “una rivincita è sempre una rivincita” (Video)

Fabio Fognini ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la vittoria contro Tommy Robredo a Rio de Janeiro.

“Una rivincita è sempre una rivincita. Sono molto contento perché ho giocato molto meglio rispetto alla settimana scorsa, sono riuscito a mantenere un livello costante per tutta la partita, cosa molto importante contro un avversario forte come Robredo capace di vincere tante partite su questa superficie.”

“Non so se sono al mio miglior livello, ma ciò che conta è che stanno arrivando i risultati, mi sento bene in campo e sto giocando bene. Sono tranquillo. Diamo tempo al tempo, la classifica rispecchia il duro lavoro e ora so come devo lavorare per raggiungere i miei obiettivi”.