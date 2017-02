Roger Federer ed il pensiero del ritiro dopo Melbourne: “Mi è passato per la testa il ritiro ma il pensiero è subito andato via. Ho preso sei mesi di pausa per giocare per altri due anni più o meno, non per un torneo soltanto”

Roger Federer ha parlato nuovamente della sua esperienza all’Australian Open e delle sue nuove considerazioni dopo quel grandissimo successo.

“Mi è passato per la testa il ritiro ma il pensiero è subito andato via. Pensavo c’è qualcosa che possa eguagliare questo? Ma la gioia era così grande, e ho continuato a guardare l’esultanza del mio team quando ho convertito il match point in Australia e quanto saltassero per la gioia. Pazzesco. Molto divertente. Voglio vivere questi momenti di nuovo. Capisco che la gente dica ‘questo sarebbe stato un momento perfetto per dire addio, ma sento di aver lavorato tantissimo, di amare il tennis moltissimo e ho ancora tanta benzina nel serbatoio. Ho preso sei mesi di pausa per giocare per altri due anni più o meno, non per un torneo soltanto.”

“La vittoria in Australia è stata incredibile ma nessuna vittoria è stata più sudata del Roland Garros. Avevo vinto partite difficili con Delpo e Haas. Ma questa la volevo per davvero, mi sentivo bene e non avevo nulla da perdere. È stata una sorpresa, una vittoria diversa dalle altre.”

Roger ha “portato” il suo trofeo vinto a Melbourne, denominato “Norman Brookes Challenge Cup”, in cima alle montagne svizzere: “Lo chiamo Norman. Ho cenato con Norman, ho trascorso tanto tempo con Norman. So che è solo una copia, ma è così.”.