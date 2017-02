Roger Federer, la Laver Cup ed il doppio con Nadal

La prima edizione della Laver Cup si svolgerà dal 22 al 24 settembre 2017 e le aspettative sono già alle stelle in vista del debutto ufficiale della manifestazione, della cui massiccia opera di promozione Roger Federer si sta rivelando uno degli assoluti protagonisti. Lo svizzero ha poi colto l’occasione per esprimere la propria approvazione riguardo l’organizzazione della competizione, nella quale un team europeo di sei membri affronterà una squadra del resto del mondo (composta da altrettanti effettivi).

“Credo sia un torneo molto impegnativo, nel quale saranno i più forti a trionfare”, ha detto lo svizzero, che ha poi ammesso di ritenere la sua squadra leggermente favorita alla vittoria finale: “Penso che in Europa possiamo contare su una profondità più ampia nella scelta dei giocatori”. La presenza di Rafa Nadal, per l’appunto, sembra oramai cosa certa e lo stesso Federer si è voluto esprimere sul suo storico avversario. “Mi piacerebbe moltissimo giocare con Rafa in doppio; la nostra rivalità è davvero speciale”, ha affermato l’ex-numero uno del mondo.

Edoardo Gamacchio