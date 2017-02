Un brutto Seppi perde l’imbattibilità a Bergamo

Dura meno di un’ora l’avventura di Andreas Seppi al PalaNorda: basta un ispirato Yannick Hanfmann (n.345 ATP) per eliminarlo al primo turno e mandargli di traverso i festeggiamenti per il 33esimo compleanno. Finisce 6-4 6-2 per la delusione di oltre 1.500 spettatori. In tarda serata esce anche Vanni: Germania-Italia 2-0.

Prima o poi, Andreas Seppi avrebbe dovuto incassare una sconfitta a Bergamo. Ma non l’aveva immaginata così, contro questo avversario, nel giorno del suo compleanno. In una sessione serale da tutto esaurito, con almeno 1.500 appassionati sugli spalti, si è arreso in due set al tedesco Yannick Hanfmann, numero 345 del mondo, quasi sconosciuto anche nel circuito Challenger. E’ finita 6-4 6-2 in meno di un’ora, punteggio severo ma che racconta bene quanto si è visto. Hanfmann è stato perfetto per un set, tenendo una clamorosa percentuale di prime palle (oltre l’80%), giocando con grande intensità e costringendo spesso Seppi all’errore. Ma ci sono anche i demeriti del n.72 ATP. Ha commesso troppi, troppi errori e non si è opposto all’inerzia sfavorevole della partita. Nel primo set, un break al nono game era sufficiente al 25enne di Karlsruhe, che poi prendeva subito il largo nel secondo. Sul 6-4 2-1, il braccio di Hanfmann (seguito in tribuna da Michael Kohlmann, capitano del team tedesco di Coppa Davis, al seguito dei tanti giocatori provenienti dalla Germania) ha tremato per la prima volta. Due doppi falli concedevano a Seppi la prima e unica palla break della sua partita. Poteva giocarla sulla seconda palla del tedesco, ma sparacchiava la risposta fuori di metri. Il break mancato cancellava Seppi dal punto di vista agonistico: un disastroso game al servizio (due doppi falli sommati ad altrettanti errori) portava Hanfmann sul 4-1. Finiva 6-2 per l’enorme delusione del pubblico, quasi incredulo nell’osservare il risultato sui tabelloni elettronici. Anche l’applauso finale a Seppi, chiamato dallo speaker Pako Carlucci, è stato condizionato dalla delusione che aleggiava in tutto il palazzetto. “Non è il massimo festeggiare il compleanno con una sconfitta” ha detto Seppi, che ha compiuto 33 anni sotto gli occhi del coach Massimo Sartori e dei genitori Hugo e Marialuise, che raramente lo seguono nei tornei. Nel 2011 avevano portato fortuna, stavolta è andata male. Ha provato a consolarlo il Colonnello Roberto Magnani, che gli ha regalato un volo panoramico su Bergamo, organizzato dalla sua Cantor Air. Sarà un buon modo per distrarsi, e magari consolarsi da una sconfitta più amara del solito.

KO ANCHE VANNI: GERMANIA-ITALIA 2-0

La brutta serata per gli azzurri è terminata alle 23 con la dolorosa sconfitta di Luca Vanni. Il toscano veniva da un buon periodo e nutriva legittime ambizioni, invece si è fatto sorprendere dal lucky loser Nils Langer, un tedesco che a Bergamo gioca sempre bene (lo scorso anno arrivò al secondo turno partendo dalle qualificazioni, perdendo solo da Michael Berrer nel match più bello del torneo). Langer si è imposto 7-5 4-6 6-3 e nel complesso ha meritato la vittoria, anche se Vanni ha polemizzato in più di un’occasione con il giudice di sedia Ruth Concas per alcune chiamate sfavorevoli. In verità, “Lucone” deve recriminare per le palle break sciupate nel primo set (due consecutive sull’1-0, un’altra sul 4-3). Non ha giocato un brutto match, ma il campo veloce ha favorito il tennis leggero e “radente” di Langer, molto ordinato negli schemi e bravo a prendere la rete non appena si presentava l’occasione. Sarà dunque il tedesco ad affrontare Matteo Berrettini al secondo turno. Una bella occasione per prendersi una rivincita dopo il 2-0 che la Germania ha rifilato all’Italia in questo sfortunato martedì sera.

Primo Turno Singolare

Egor Gerasimov (BLR) b. Matthias Bachinger (GER) 6-4 7-6(5)

Quentin Halys (FRA) b. Zdenek Kolar (CZE) 7-6(2) 6-0

Matteo Berrettini (ITA) b. Laslo Djere (SRB) 7-6(5) 7-5

Alessandro Bega (ITA) b. Stefano Napolitano (ITA) 6-4 6-1

Andrey Golubev (KAZ) b. Aleksandr Nedovyesov (KAZ) 6-4 7-6(7)

Remi Boutillier (FRA) b. Andrea Arnaboldi (ITA) 7-6(0) 6-1

Ilya Ivashka (BLE) b. Yannik Reuter (BEL) 6-3 6-1

Yannick Hanfmann (GER) b. Andreas Seppi (ITA) 6-4 6-2

Nils Langer (GER) b. Luca Vanni (ITA) 7-5 4-6 6-4

Primo Turno Doppio

Riccardo Ghedin / Andreas Mies /(ITA-GER) b. Yaraslav Shyla / Andrei Vasilevski (BLR-BLR) 6-1 6-4

Andre Begemann / Aliaksandr Bury (GER-BLR) b. Gianluca Mager / Andrea Vavassori (ITA-ITA) 6-1 6-1

Dino Marcan / Tristan Samuel Weissborn (CRO-AUT) b. Laslo Djere / Ilija Vucic (SRB-SRB) 6-4 6-4