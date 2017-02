Kristyna Pliskova e la sorella Karolina: “Siamo simili, ma è strano che dopo tanti anni ci sia ancora qualcuno che non distingue me da mia sorella”

Kristyna Pliskova sta salendo costantemente in classifica e in questo 2017 sta prendendo parte a diversi tornei del circuito WTA insieme alla sorella Karolina. A detta sua, si sta creando in generale tanta confusione, perchè sono ancora tanti coloro che non distinguono le due gemelle: “Siamo simili, ma è strano che dopo tanti anni ci sia ancora qualcuno che non distingue me da mia sorella Karolina”, ha commentato Kristyna in un’intervista al The National.

“Abbiamo tatuaggi e capelli differenti ed inoltre io sono mancina, mentre Karolina no. Siamo abbastanza diverse”, ha concluso.

Lorenzo Carini