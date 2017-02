Open Court: S.o.S. tornei in America Latina (di Marco Mazzoni)

Quito, Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo, Acapulco. Cinque città ricche di fascino, per i cinque appuntamenti ATP in America Latina nel 2017. In febbraio il tour maschile sbarca in questo continente (Acapulco è nord America, per precisione…) tanto grande quanto diverso. Meraviglioso e difficile, colorato e invadente, popolato da un’umanità che può travolgerti con la sua vitalità straordinaria. Queste città sono lontane tra di loro, anzi, spesso sono pure rivali, culturalmente e nello sport. Formano il piccolo tour “Latino” di inizio stagione. Una sorta di stagione nella stagione. Un momento molto interessante anche per i nostri tennisti, perché negli ultimi anni spesso hanno fatto bene (vedi Lorenzi quest’anno a Quito, tanto per restare all’attualità più stretta), ed è una parte di stagione in cui è possibile strappare qualche buon risultato, punti importanti e convinzione.

La piccola “leg” in America Latina è circa a metà, ma non possiamo non notare come quest’anno i tornei stiano annaspando. I primi dati da Baires sono stati assai negativi come pubblico ed interesse generale… A Quito il tabellone era onestamente non esaltante, e questa settimana a Rio le “stelle” sono Nishikori e Thiem. Un ottimo giocatore ed un potenziale campioncino, ma un forse un po’ pochino per far presa sugli appassionati locali rispetto a quando c’era Nadal a scendere sui quei campi. E non solo Rafa. Non si prospettano altri big presenti nei prossimi tornei.

L’appassionato vero potrà obiettare: non sempre i grandi nomi fanno un grande torneo. Verissimo. Tanto che capita assai spesso di vedere grandi match (talvolta migliori rispetto alle “solite” sfide tra i big) ed interesse in tornei considerati “minori”, proprio perché più aperti alla sorpresa, al giovane in ascesa, al cavallo di ritorno, ad una feroce battaglia tra due giocatori che fiutano l’impresa e sono disposti a tutto pur di farcela. Aspettiamo con fiducia che anche i prossimi eventi ci possano regalare qualcosa di speciale. Chi davvero ama il tennis segue i 250 con enorme interesse.

Tuttavia è indubbio che sarebbe necessario ripensare a questa “stagione nella stagione”, per renderla ancor più interessante, forte, appetibile anche per i grandi nomi. Non parlo solo del lato giocatori: i campioni lussureggiano più o meno ovunque… ma soprattutto dal punto di vista del pubblico. In America Latina c’è una solida passione e tradizione per il nostro sport. Tanto che da sempre scrivo che almeno un Masters 1000 dovrebbe svolgersi nel continente; magari un torneo da disputarsi in una sede per tre anni – per ammortizzare gli investimenti necessari – e quindi spostarsi, restando in America Latina. Città come quelle che ospitano quest’anno un torneo (fatta eccezione per Quito) potrebbero assolutamente essere un richiamo importante per tutti i big se fosse organizzato un 1000. Ed a mio avviso sarebbe giusto farlo su terra battuta, la superficie storica dei latinos, quella che ha visto campioni e battaglie leggendarie; proprio quella terra un po’ bistrattata da chi governa il nostro sport, ma che invece, se resa abbastanza veloce e di qualità, può regalare varietà di stili di gioco ed uno spettacolo superiore al cemento lento che impera un po’ ovunque.

Eppure Acapulco, dopo l’assalto fallito ad Indian Wells di qualche anno fa, si è dovuta accodare al torneo californiano per crescere ed attirare qualche campione, e sopravvivere; addirittura si sta parlando in Argentina di trasformare il proprio torneo di punta in campi duri, per lo stesso motivo. Sarebbe una rivoluzione al contrario: forse porterebbe qualche beneficio a brevissimo termine, con edizioni leggermente più ricche, ma alla lunga non credo che servirebbe a dare una scossa al movimento interno del paese. Non condividerei affatto questa scelta, mi auguro non venga attuata.

Cosa fare allora? Non facile. Intanto è giusto sottolineare che in America Latina, fatta eccezione per Del Potro, mancano un po’ i campioni. Un Guga Kuerten non nasce tutti i giorni, ma nessuno oggi gli si avvicina per carisma e popolarità. La “Legion” argentina che aveva invaso il tour di talento e personaggi per un paio di lustri è uno sbiadito ricordo; tanto che la Davis appena vinta ha il sapore del miracolo e la dice lunga sul fascino ma anche sui problemi della competizione stessa. Pure il Cile latita, aspetta il giovane Garin, ma che possa ripetere le imprese di Rios o Gonzalez appare complicato. Gli altri paesi, che ogni tanto sfornavano il buon giocatore o il talento (Lapentti, per dirne uno solo recente), tacciono. Alcuni giovani promettenti all’orizzonte ci sarebbero, racchette a cui auguro di esplodere e sorprendere, ma per le quali, al momento, si ipotizza un futuro da buon giocatore e pochi sogni proibiti. Senza un traino forte, difficile che il paese stesso si muova, che ci siano investimenti interni consistenti, che sia l’indotto stesso a provocare una richiesta tanto forte da smuovere le acque.

Servirebbe quindi una visione, ed un investimento, di sistema, da parte di chi governa il mondo del tennis. Ma qua, come tante volte ripetuto, si vanno a toccare delicatissimi interessi tra tanti paesi, tanti tornei, in un calendario difficile, sbagliato, complesso, che tenta un disperato equilibrismo, rischiando più volte di cadere.

Il nodo resta il mese di marzo, con i due appuntamenti sul cemento USA che sono mal collocati. Finché non ci sarà la volontà e la forza politica di smuovere questo mese, rendendolo più coerente col resto della stagione, non sarà possibile spostare molto altro. Di cemento ce n’è già moltissimo. Indian Wells è uno dei tornei più amati dai giocatori, è diventato un evento che va oltre al fatto puramente sportivo, lo si nota dal campo di partecipazione straordinario e dal suo indotto. Con investimenti consistenti dopo il quasi crack, adesso è diventato il Masters1000 di riferimento, quindi spostarlo è quasi impossibile, a meno di non concedergli una data assai gradita. Con il clima clamoroso del deserto, le possibilità sarebbero varie, e questo aprirebbe la strada anche ai tornei in America Latina, che invece dovrebbero restare i primi a disputarsi sul rosso, e quindi lanciare gli appuntamenti in Europa.

La mia proposta? Personalmente continuo a pensare che gli Australian Open dovrebbero svolgersi le prime due settimane di febbraio (con altri eventi ad inizio anno in Asia/Australia); quindi ci si dovrebbe spostare in America Latina per 5 settimane tra febbraio e marzo, includendo un Masters1000 su terra. A seguire il 1° turno di Davis, o una Davis concentrata su stile campionato del mondo più avanti (autunno). Così i tornei “latini” sarebbero un bel lancio a Monte Carlo e via dicendo. Negli USA si potrebbero disputare contemporaneamente dei tornei sul duro di categoria 250, per chi proprio non gradisce il rosso. Indian Wells potrebbe essere ricollocato in estate, o ancor meglio dopo US Open a chiudere la stagione in America del Nord. Inoltre per rendere ancor più appetibili i tornei in America Latina, si potrebbe creare una sorta di “series”: coloro che ottengono i migliori risultati, avendo disputato almeno tre eventi, strappano un bonus economico ed extra punti sostanziosi per il ranking.

Sarebbe un progetto ambizioso, una razionalizzazione che prevederebbe anche altri aggiustamenti e spostamenti. Tutto troppo complicato perché venga attuato.

Marco Mazzoni

@marcomazz