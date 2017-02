Challenger Bergamo: Il programma di Mercoledì 22 Febbraio

BERGAMO PALANORDA – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jeremy Jahn vs Mirza Basic

2. [5] Uladzimir Ignatik vs Filip Krajinovic

3. [Q] Remi Boutillier vs [LL] Alessandro Bega (non prima ore: 15:00)

4. Pedja Krstin vs [2] Lukas Lacko (non prima ore: 17:30)

5. [8] Maximilian Marterer vs [WC] Jerzy Janowicz (non prima ore: 19:30)

6. [1/WC] Andreas Seppi OR [Q] Yannick Hanfmann vs Daniel Brands

ALZANO PALAZZETTO – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Matteo Berrettini / Lorenzo Sonego vs Gero Kretschmer / Igor Zelenay

2. Daniel Masur vs [7] Quentin Halys

3. [1] Julian Knowle / Adil Shamasdin vs Alessandro Motti / Joran Vliegen (non prima ore: 15:00)

4. Quentin Halys / Luca Margaroli vs [WC] Gianluca Mager / Andrea Vavassori OR [2] Andre Begemann / Aliaksandr Bury

5. [4] Kevin Krawietz / Albano Olivetti vs [WC] Andrea Arnaboldi / Stefano Napolitano