Roger Federer firma un contratto triennale con il torneo di Basilea. L’elvetico giocherà quindi almeno fino al 2019

Dopo il successo all’Australian Open, ci sono state molte voci su Roger Federer tra cui quella che potesse essere la sua ultima apparizione nel torneo australiano.

Oggi invece arriva la notizia che il campione svizzero ha firmato un contratto triennale con il torneo ATP 500 di Basilea e giocherà la manifestazione fino al 2019, quindo l’elvetico non si ritirerà prima di tale data.

Ciò significa che Federer giocherà il torneo, che ha vinto per ben sette volte tra il 2006 e il 2015, fino a 38 anni.

Roger Brennwald, presidente e direttore del torneo svizzero, ha dichiarato che è un “privilegio” avere uno come Roger Federer “per altri tre anni” e che lui è “il più grande spettacolo che si possa avere per il torneo”.