Pochi spettatori a Buenos Aires. Dal 2019 si punterà al cemento?

L’edizione 2017 del torneo di Buenos Aires è stata molto deludente dal punto di vista delle presenze sugli spalti.

Sono stati solo 34.171 i biglietti strappati nei sette giorni del torneo, un numero di presenze mai così basso da quando il torneo è entrato nel circuito maggiore.

Dal 2019, anno in cui cambierà il calendario ATP, Buenos Aires potrebbe passare al cemento, un modo per cercare di avere i giocatori più importanti al torneo.

Quest’anno era presente Kei Nishikori, che ha però una dimensione di popolarità in Sudamerica piuttosto inferiore, per esempio, rispetto a Rafael Nadal.