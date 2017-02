Ryan Harrison, bentornata giovane Kid

Lo avevamo scoperto giovanissimo vincere un match nel circuito ATP (addirittura il terzo più giovane dopo Gasquet e Nadal) a 15 anni e 11 mesi, additato dall’impaziente stampa americana come il giusto erede di Sampras, Agassi, Courier e Roddick, un nuovo possibile vincitore Slam dopo tanto aspettare e patire: eppure di Ryan Harrison avevamo ben presto perso le tracce, delusi forse dalle troppe aspettative su di lui riposte e non confermate, atleta fregato non tanto dal proprio tennis quanto dall’invivibile pressione dei media che in passato avevano già fatto male a un altro baby statunitense da tutti descritto come il futuro numero 1 del mondo, Donald Young.

Buon giocatore ma psicologicamente non pronto ad affrontare il carrozzone spettacolare creatosi attorno a lui: Harrison crolla in classifica, sparisce dai radar del tennis che conta, mentre gli anni scorrono rapidi e lui sembra perdere il treno giusto, quello dei campioni. Alcuni exploit sparsi qua e là ma senza quella continuità di risultati necessaria per arrivare a una posizione di classifica quantomeno tranquilla. Con il tempo da lui non ci si aspetta più la top10: il problema è che lentamente Harrison non riesce a mantenere né la top50 né la top100. Ma come ben si sa in uno sport affascinante come il tennis, spesso dietro la caduta c’è la risalita, incredibilmente forte e forse per questo più affascinante.

Il 2016 è un anno decisamente migliore rispetto ai precedenti con il classe ’92 americano nativo di Shreveport che comincia a mettere in serie alcune vittorie, segno importante che forse c’è ancora tempo per costruirsi una carriera: 40/27 lo score W/L, un segno assolutamente positivo cui fanno seguito le 14 vittorie (a fronte di sole 3 sconfitte) colte in questi primi due mesi del 2017.

Inizia male con le quali non superate di Brisbane, mentre ad Auckland accede al main draw e a Melbourne supera un turno fermandosi solo con Berdych. A inizio febbraio coglie un bel successo al challenger di Dallas, in finale contro Fritz e con un parco giocatori di buon livello: dopo Dallas arriva anche la prima vittoria nel circuito principale, sul duro indoor di Memphis contro Basilashvili, in cui alza al cielo il suo trofeo più importante e segna il best ranking di numero 43 al mondo. Non male per un giocatore finito e che invece abbiamo il piacere di riabbracciare nel tennis che conta.

Non arriverà magari fra i primi 10 giocatori al mondo ma la storia di Ryan Harrison mette in luce un grande problema del tennis dei giorni nostri: quando un giocatore è bravo e sembra avere i colpi per diventare un campione del futuro, si genera un meccanismo pericoloso, fra titoloni e aspettative esagerate, che rischia di ingurgitare la carriera ancora non nata del tennista in questione. Non è un caso che quando le luci della ribalta si sono spente su Harrison, l’americano abbia cominciato a raggiungere traguardi di livello, con le spalle finalmente libere dal peso complicato del “dover essere”, del “dover diventare”, del “futuro numero 1”.

Harrison non rappresenta l’unico caso di giovani campioni che si perdono per strada e devono faticare più di quanto previsto per diventare tennisti professionisti: in casa nostra il caso più eclatante è quello di Quinzi ma in giro per il mondo, quanti giocatori non sono diventati quello che tutti invocavano a gran voce?

Le seconde chance esistono e fortunatamente Harrison sembra essere riuscito a giocarsi le sue carte, finalmente: adesso la scalata può continuare, d’altronde l’esperienza ormai c’è e gli errori del passato non verranno ripetuti e le paure non saranno più vissute. Forza Ryan, il tennis ha bisogno di storie come la tua.

Alessandro Orecchio