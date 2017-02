Challenger Bergamo: Il programma di Martedì 21 Febbraio

BERGAMO PALANORDA – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Egor Gerasimov vs [Q] Matthias Bachinger

2. Laslo Djere vs [WC] Matteo Berrettini

3. [LL] Alessandro Bega vs [9] Stefano Napolitano (non prima ore: 15:00)

4. [Q] Remi Boutillier vs [WC] Andrea Arnaboldi

5. [1/WC] Andreas Seppi vs [Q] Yannick Hanfmann (non prima ore: 19:30)

6. [4] Luca Vanni vs [LL] Nils Langer

ALZANO PALAZZETTO – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Riccardo Ghedin / Andreas Mies vs Yaraslav Shyla / Andrei Vasilevski

2. Zdenek Kolar vs [7] Quentin Halys

3. Andrey Golubev vs Aleksandr Nedovyesov (non prima ore: 15:00)

4. Yannik Reuter vs [10] Ilya Ivashka

5. [WC] Gianluca Mager / Andrea Vavassori vs [2] Andre Begemann / Aliaksandr Bury

6. Laslo Djere / Ilija Vucic vs [3] Dino Marcan / Tristan-Samuel Weissborn