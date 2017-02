Matteo Viola e Walter Trusendi a segno nel doppio dell’ATP Challenger di Tempe

Conquistano il torneo di doppio dell’ATP Challenger 75.000$ di Tempe, Arizona (USA), Matteo Viola e Walter Trusendi, sconfiggendo in finale la coppia sudamericana formata da Marcelo Arevalo e Jose Hernandez-Fernandez, con il punteggio di 5/7 6/2 12-10: ottimo risultato per la coppia italiana, partita dal tabellone di qualificazioni, con Matteo che ora rientra in Italia con la previsione di giocare alcuni ITF da 15.000$ e 25.000$.

Ma non finiscono qui i risultati degli atleti 2001 Team Tennis Academy del week-end appena passato: grandi soddisfazioni in ambito Under grazie alla vittoria di Beatrice Varini nel torneo Rodeo Under svoltosi presso il CT Rovigo, sconfitta in finale Under 12 Michelle Rossi per 4/0 4/0, mentre la sorella Rachele raggiunge la finale nell’Under 14, sconfitta da Samira Peverato per 5/4 4/2.

Grande successo anche per il Raduno Promozionale Regionale Indoor svoltosi presso il Centro Sportivo 2000 sabato 18 e domenica 19 febbraio, con la partecipazione di circa 140 piccoli atleti Under 8 e Under 10 coordinati dal responsabile Maestro Bonserio: nell’Under 8 femminile, è proprio una portacolori del Centro Sportivo Plebiscito a conquistare la coppa, la giovane Serena Agostini.

Grande soddisfazione da parte dei tecnici responsabili del settore giovanile: Andrea Mantegazza e Giampaolo Coppo, gli istruttori massimo Valerio, Luca Panicucci e Alessandro Paunescu