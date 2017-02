Fabbiano eliminato in tre set da Stakhovsky nel turno decisivo di qualificazione all’Atp 250 di Marsiglia

Esce sconfitto Thomas Fabbiano nel turno finale di qualificazione dell’ATP 250 di Marsiglia (Indoor, €620.660)

L’azzurro è stato superato dall’ucraino Sergiy Stakhovsky, 31 anni, Nr.l07 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-7(3) 4-6 in due ore e 18 minuti di gioco.

Partita equilibrata e lottata che ha visto il tennista italiano soccombere solo nel finale. Bene Fabbiano sino al tiebreak del secondo set (impeccabile al servizio sin lì), tiebreak dove ha prevalso la maggior esperienza dell’avversario e che ha rappresentato uno spartiacque per la gara.

Di seguito i dettagli dell’incontro.

Primo set: parte benissimo l’azzurro, subito avanti di un break dopo due giochi.

Al secondo game Fabbiano brekka infatti l’avversario e mette il parziale sui binari a lui più favorevoli.

Il set segue quindi le logiche del servizio senza più alcuno scossone sino al nono game, game finale.

Qui l’italiano si porta avanti 40-15, vede Stakhovsky annullare due set point e portarsi insidioso sino alla palla break. L’azzurro ha l’abilità di restare concentrato, annullare il break point e chiudere finalmente il parziale alla terza palla set a disposizione.

E’ 6-3 per Fabbiano in 33 minuti di gioco.

Secondo set: parziale monotono, con i due avversari concentrati e solidi nei propri turni di battuta.

Nessuno dei due riesce a spingersi ai vantaggi o creare grattacapi in risposta.

L’inevitabile conclusione è il tiebreak, fatto che puntualmente avviene dopo 41 minuti di set.

L’inizio è incoraggiante con Thomas che conquista i primi due punti, poi il buio.

Stakhovsky cambia letteralmente marcia, conquista i sei punti successivi e si porta sul 6-2.

Il secondo set point è quello buono per l’ucraino. E’ 7-6(3) Stakhovsky in 50 minuti di gioco.

Terzo set: si parte con l’azzurro in grande sofferenza. La spinta mentale del set vinto è elevata per l’ucraino che si fa sempre più pericoloso.

Fabbiano deve dapprima annullare cinque palle break nel primo gioco prima di capitolare al termine di un altro game lottatissimo. Avviene nel quinto game, game in cui Fabbiano annulla altre tre palle break ma nulla può sulla quarta. E’ break meritato per Stakhovsky che gira così sul 4-2 dopo 37 minuti di parziale.

Le opportunità di rientro per l’azzurro ci sono e sono clamorose. Nell’ottavo game Fabbiano va avanti 0-40 ma subisce la rimonta ucraina, rimonta che pone fine a ogni velleità italiana.

Da qui in poi, infatti, Thomas deve solo difendersi. Riesce ad annullare due match point sul suo servizio il gioco successivo ma è costretto ad alzare bandiera bianca nel decimo gioco.

Il quarto match point disponibile è quello vincente: è 6-4 per Stakhovsky in 55 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Marseille Sergiy Stakhovsky [1] Sergiy Stakhovsky [1] 3 7 6 Thomas Fabbiano [5] Thomas Fabbiano [5] 6 6 4 Vincitore: S. STAKHOVSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 T. Fabbiano 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Stakhovsky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Stakhovsky 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Stakhovsky 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 S. Stakhovsky 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-4 → 2-5 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Stakhovsky 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-3 → 1-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 S. Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 30-40 ace 0-1 → 0-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

S. Stakhovsky – T. Fabbiano

02:16:17

13 Aces 3

1 Double Faults 3

66% 1st Serve % 63%

45/57 (79%) 1st Serve Points Won 51/73 (70%)

18/29 (62%) 2nd Serve Points Won 23/42 (55%)

4/5 (80%) Break Points Saved 11/12 (92%)

15 Service Games Played 16

22/73 (30%) 1st Return Points Won 12/57 (21%)

19/42 (45%) 2nd Return Points Won 11/29 (38%)

1/12 (8%) Break Points Won 1/5 (20%)

16 Return Games Played 15

63/86 (73%) Total Service Points Won 74/115 (64%)

41/115 (36%) Total Return Points Won 23/86 (27%)

104/201 (52%) Total Points Won 97/201 (48%)

107 Ranking 134

31 Age 27

Kiev, Ukraine Birthplace Grottaglie, Italy

Kharkov, Ukraine Residence Rome, Italy

6’4″ (193 cm) Height 5’8″ (172 cm)

176 lbs (80 kg) Weight 154 lbs (70 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2005

0/0 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

4 Career Titles 0

$4,488,045 Career Prize Money $661,711

Davide Sala