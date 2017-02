Winter Cup: vittoria delle ragazze under 16. ITF Junior – doppietta per Francesco Forti, che vince in singolo e in doppio con Mattia Frinzi. Vittoria anche per Guido Marson

Continuano ad arrivare buone notizie dal tennis giovanile italiano. Il risultato più prestigioso della settimana arriva dalle ragazze under 16, che hanno vinto la Winter Cup, competizione a squadre a livello europeo. Federica Rossi, Martina Biagianti e Federica Sacco, capitanate da Giovanni Paolisso, hanno battuto nella fase finale, che si è svolta a Brest, in Francia, prima la Gran Bretagna per 2-1, poi, in semifinale le padrone di casa della Francia per 3-0 e, in finale, le favoritissime ragazze della Repubblica Ceca con le decisive vittorie nei due singolari di Federica Sacco contro Anna Siskova e di Federica Rossi contro Denisa Hindova. Il doppio, ormai ininfluente ha visto la vittoria della Repubblica Ceca contro le nostre Sacco-Biagianti.

Nelle altre categorie delle Winter Cup in cui abbiamo portato nostre compagini alla fase finale, buon terzo posto finale per le ragazze under 14, Lisa Pigato, Matilde Paoletti e Eleonora Alvisi, guidate dal capitano Antonio Rubino, che hanno battuto ai quarti l’Ungheria per 3-0, poi sono state sconfitte in semifinale dall’Ucraina per 2-1, ma hanno vinto la finale per il terzo posto superando la Gran Bretagna per 2-0.

Infine un po’ di delusione arriva dall’under 14 maschile, dove i nostri ragazzi, Luca Nardi, Giorgio Tabacco e Alessio Tramontin, capitanati da Massimo Valeri, sono partiti con i favori del pronostico, ma hanno perso subito nei quarti con la Svizzera per 2-1. Poi si sono rifatti, nel girone di consolazione, battendo prima la Turchia per 3-0 e poi la Francia per 2-1, arrivando così al quinto posto finale.

Nel circuito ITF under 18, dominio italiano in Russia, dove nel G3 di Almetietvsk ha vinto il singolare Francesco Forti, superando in finale il russo Klimov. Lo stesso Forti ha vinto anche in doppio in coppia con l’altro italiano Mattia Frinzi. Nel femminile secondo turno per Lisa Piccinetti e Enola Chiesa e primo per Giulia Carbonaro, Giulia La Rocca e Rosanna Maffei.

L’altra vittoria italiana della settimana arriva dalla Danimarca, dove nel torneo G4 ha vinto il singolare maschile Guido Marson. Tra gli altri italiani in gara, secondo turno per Nicolò Inserra e Emiliano Maggioli e primo per Fabrizio Andaloro e Jannick Sinner. Nel femminile primo turno per Linda Cagnazzo e Cristina Tiglea.

In Polona, nel G4 ottimo torneo per Nicola Vidal che è arrivato alla finale, mentre solo primo turno per altri tre italiani presenti, Rebecchini, Giunta e Graziani. Nel femminile Aurora Zantedeschi ha superato le qualificazioni ma poi è stata eliminata al primo turno come Valentina Urelli Rinaldi. Infine in Algeria, nel G5, quarti di finale per Gaia Bandini e primo turno per Viola Cioffi.

Infine vittoria anche nell’under 16, dove Samuel Vincent Ruggeri ha vinto in Lituania un torneo di categoria 2 del circuito ETA, torneo nel quale Mattia Bernardi è arrivato alle semifinali.

Paolo Angella