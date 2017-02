Roger Federer alle prese con la neve ed il trofeo dell’Australian Open

Sono passate tre settimane dal successo di Roger Federer agli Australian Open, ma ancora tifosi e addetti ai lavori non smettono di parlare di questo torneo.

Lo svizzero, approfittando di qualche giorno di riposo, ha pubblicato su Twitter alcuni immagini che lo ritraggono sulle montagne svizzere in compagnia della famiglia e dell’ambito trofeo australiano.

Still on nine! pic.twitter.com/rrpsHva8NT

From down under to up high pic.twitter.com/jW64PVAGeW

— Roger Federer (@rogerfederer) 18 febbraio 2017