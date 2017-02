Challenger Bergamo: Risultati Day 1. Fuori Donati e Giustino. Bega Lucky loser (Video)

Main Draw

(1/WC) Seppi, Andreas vs (Q) Hanfmann, Yannick

Brands, Daniel vs Safwat, Mohamed

Masur, Daniel vs Menendez-Maceiras, Adrian

Kolar, Zdenek vs (7) Halys, Quentin

(4) Vanni, Luca vs (LL) Langer, Nils

Djere, Laslo vs (WC) Berrettini, Matteo

Golubev, Andrey vs Nedovyesov, Aleksandr

Reuter, Yannik vs (10) Ivashka, Ilya

(5) Ignatik, Uladzimir vs Donati, Matteo

Krajinovic, Filip vs Giustino, Lorenzo

(Q) Boutillier, Remi vs (WC) Arnaboldi, Andrea

(LL) Bega, Alessandro vs (9) Napolitano, Stefano

(8) Marterer, Maximilian vs (WC) Janowicz, Jerzy

Jahn, Jeremy vs Basic, Mirza

(Q) Gerasimov, Egor vs (Q) Bachinger, Matthias

Krstin, Pedja vs (2) Lacko, Lukas

BERGAMO PALANORDA – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Egor Gerasimov vs Michal Przysiezny



CH Bergamo Egor Gerasimov Egor Gerasimov 6 7 6 Michal Przysiezny Michal Przysiezny 7 6 4 Vincitore: E. GERASIMOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Gerasimov 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 M. Przysiezny 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 E. Gerasimov 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Przysiezny 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Gerasimov 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Przysiezny 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Gerasimov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 M. Przysiezny 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Przysiezny 15-0 30-0 ace 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 ace 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Przysiezny 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 E. Gerasimov 15-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Przysiezny 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 5-4 → 5-5 E. Gerasimov 0-15 df 15-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 M. Przysiezny 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 M. Przysiezny 15-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Przysiezny 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Gerasimov 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Przysiezny 15-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Gerasimov 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* ace 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 4*-6 df 5-6* 6-6 → 6-7 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Przysiezny 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 E. Gerasimov 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Przysiezny 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 E. Gerasimov 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 M. Przysiezny 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 3-3 → 3-4 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Przysiezny 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Przysiezny 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Przysiezny 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Nils Langer vs Remi Boutillier



CH Bergamo Nils Langer Nils Langer 0 2 Remi Boutillier Remi Boutillier 6 6 Vincitore: R. BOUTILLIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Langer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Boutillier 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 N. Langer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 R. Boutillier 15-0 15-15 df 30-30 40-30 1-3 → 1-4 N. Langer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Boutillier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Langer 15-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Boutillier 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 N. Langer 0-15 0-30 0-40 df 0-5 → 0-6 R. Boutillier 30-0 ace 40-15 0-4 → 0-5 N. Langer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 R. Boutillier 15-0 ace 30-15 0-2 → 0-3 N. Langer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 R. Boutillier 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Daniel Brands vs Mohamed Safwat (non prima ore: 15:00)



CH Bergamo Daniel Brands Daniel Brands 7 6 Mohamed Safwat Mohamed Safwat 6 4 Vincitore: D. BRANDS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Brands 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Safwat 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Brands 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 5-3 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-2 → 4-3 D. Brands 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Safwat 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 D. Brands 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 M. Safwat 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Brands 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Safwat 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-1 ace 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 ace 6*-2 ace 6-6 → 7-6 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 D. Brands 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 D. Brands 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Safwat 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 D. Brands 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Safwat 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Brands 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Brands 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Safwat 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Brands 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

4. Daniel Masur vs Adrian Menendez-Maceiras



CH Bergamo Daniel Masur Daniel Masur 6 7 Adrian Menendez-Maceiras Adrian Menendez-Maceiras 2 6 Vincitore: D. MASUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* df 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* ace 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 D. Masur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-6 → 6-6 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Masur 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 D. Masur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Masur 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 3-2 → 3-3 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Masur 15-0 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Masur 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Masur 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 D. Masur 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-0 → 5-1 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 D. Masur 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-0 → 3-0 D. Masur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

5. Filip Krajinovic vs Lorenzo Giustino



CH Bergamo Filip Krajinovic Filip Krajinovic 7 6 Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 6 2 Vincitore: F. KRAJINOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Krajinovic 15-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 L. Giustino 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 F. Krajinovic 15-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Giustino 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* ace 8-8* ace 8*-9 9*-9 10-9* ace 10-10* 10*-11 ace 11*-11 12-11* 6-6 → 7-6 F. Krajinovic 15-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Giustino 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Giustino 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 F. Krajinovic 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-3 → 1-3 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

6. [5] Uladzimir Ignatik vs Matteo Donati (non prima ore: 20:30)



CH Bergamo Uladzimir Ignatik [5] Uladzimir Ignatik [5] 6 6 Matteo Donati Matteo Donati 2 0 Vincitore: U. IGNATIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 U. Ignatik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-0 → 6-0 M. Donati 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 U. Ignatik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-0 → 4-0 M. Donati 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 U. Ignatik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 M. Donati 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 U. Ignatik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 M. Donati 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 U. Ignatik 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Donati 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 U. Ignatik 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Donati 15-0 30-0 ace 1-1 → 1-2 U. Ignatik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Donati 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ALZANO PALAZZETTO – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Petr Michnev vs Matthias Bachinger



CH Bergamo Petr Michnev [4] Petr Michnev [4] 4 0 Matthias Bachinger Matthias Bachinger 6 6 Vincitore: M. BACHINGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Bachinger 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 P. Michnev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 0-3 → 0-4 P. Michnev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Bachinger 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 P. Michnev 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 P. Michnev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Bachinger 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Michnev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 A-40 ace 3-2 → 3-3 P. Michnev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Michnev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Bachinger 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 P. Michnev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Yannick Hanfmann vs Alessandro Bega



CH Bergamo Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 6 Alessandro Bega Alessandro Bega 1 2 Vincitore: Y. HANFMANN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Hanfmann 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Bega 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 4-2 A. Bega 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Bega 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Bega 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-1 → 6-1 A. Bega 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Bega 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 A. Bega 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 ace 0-0 → 1-0

3. [WC] Andrea Arnaboldi / Stefano Napolitano vs Ariel Behar / Andrey Golubev (non prima ore: 15:00)



CH Bergamo Andrea Arnaboldi / Stefano Napolitano Andrea Arnaboldi / Stefano Napolitano 6 6 Ariel Behar / Andrey Golubev Ariel Behar / Andrey Golubev 2 2 Vincitori: ARNABOLDI / NAPOLITANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Behar / Golubev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Arnaboldi / Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-2 → 5-2 A. Behar / Golubev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 3-2 → 4-2 A. Arnaboldi / Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Behar / Golubev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi / Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Behar / Golubev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi / Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Behar / Golubev 0-15 0-30 15-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Arnaboldi / Napolitano 15-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Behar / Golubev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-1 → 4-2 A. Arnaboldi / Napolitano 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Behar / Golubev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-0 → 3-1 A. Arnaboldi / Napolitano 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 ace 2-0 → 3-0 A. Behar / Golubev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace df 1-0 → 2-0 A. Arnaboldi / Napolitano 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Ilya Ivashka / Aleksandr Nedovyesov vs Quentin Halys / Luca Margaroli



CH Bergamo Ilya Ivashka / Aleksandr Nedovyesov Ilya Ivashka / Aleksandr Nedovyesov 2 7 6 Quentin Halys / Luca Margaroli Quentin Halys / Luca Margaroli 6 6 10 Vincitori: HALYS / MARGAROLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Q. Halys / Margaroli 0-1 Q. Halys / Margaroli 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 ace 4-4 5-4 5-5 6-5 7-5 8-5 8-6 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* ace 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* df 6-6 → 7-6 Q. Halys / Margaroli 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 I. Ivashka / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Q. Halys / Margaroli 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 I. Ivashka / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 Q. Halys / Margaroli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 4-4 I. Ivashka / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 Q. Halys / Margaroli 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 I. Ivashka / Nedovyesov 15-0 15-15 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Q. Halys / Margaroli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 I. Ivashka / Nedovyesov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Q. Halys / Margaroli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Ivashka / Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Q. Halys / Margaroli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 2-5 → 2-6 I. Ivashka / Nedovyesov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Q. Halys / Margaroli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-4 → 1-5 I. Ivashka / Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-4 → 1-4 Q. Halys / Margaroli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-3 → 0-4 I. Ivashka / Nedovyesov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 Q. Halys / Margaroli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 I. Ivashka / Nedovyesov 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

5. [4] Kevin Krawietz / Albano Olivetti vs Laurynas Grigelis / Rameez Junaid (non prima ore: 18:00)