WTA Dubai: Delude Roberta Vinci. L’azzurra sconfitta in tre set da Kristyna Pliskova dopo aver servito anche per il match nel secondo set

Niente da fare per Roberta Vinci eliminata all’esordio nel torneo WTA Premier Five di Dubai ($2.666.000, hard).

L’azzurra, n.16 del seeding si è arresa a Kristyna Pliskova classe 1992 e n.58 WTA, con il risultato di 36 75 63 dopo 1 ora e 55 minuti di partita.

Primo set: Roberta si portava avanti per 4 a 2, grazie ad un break nel sesto gioco (a 30 dal 30-15) e dopo aver annullato due palle break consecutive nel primo game.

Sul 4 a 2 però l’azzurra giocava un brutto game al servizio, commettendo anche un doppio fallo sul 15-30 e cedeva il turno di battuta a 15.

Pronta reazione della Vinci che proprio dal 4 a 3 metteva a segno un parziale di 8 punti a 2 conquistando la prima frazione per 6 a 3.

Secondo set: Roberta avanti per 5 a 4 e servizio a disposizione, dopo essere stata già una volta in vantaggio di un break (3 a 1), perdeva nel decimo gioco il turno di battuta (a 30 dallo 0-40).

Sul 5 pari l’azzurra mancava due palle break e la ceca in qualche modo teneva il servizio.

Nel game successivo la Vinci, sul 5 a 6, dopo aver annullato due palle set sullo 0-40, commetteva un sanguinoso doppio fallo sul set point, perdendo in questo modo il servizio e anche la frazione per 7 a 5.

Terzo set: La Vinci sul 2 a 3 perdeva il turno di battuta a 30, commettendo tre errori gratuiti nel gioco.

Sul 2 a 5 Roberta, 30-40, annullava due palle match ed in qualche modo teneva il servizio, ma nel game successivo la ceca teneva con disinvoltura la battuta (a 15) e portava a casa la partita per 6 a 3.

La partita punto per punto



WTA Dubai Kristyna Pliskova Kristyna Pliskova 3 7 6 Roberta Vinci [16] Roberta Vinci [16] 6 5 3 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Pliskova 30-0 ace 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 R. Vinci 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 ace 4-2 → 5-2 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 ace 2-2 → 3-2 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 6-5 → 7-5 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-5 → 6-5 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 R. Vinci 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 K. Pliskova 15-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Vinci 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Pliskova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Vinci 15-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 3-5 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Pliskova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

K. Pliskova – R. Vinci

01:54:41

9 Aces 1

6 Double Faults 4

51% 1st Serve % 64%

36/44 (82%) 1st Serve Points Won 43/67 (64%)

18/43 (42%) 2nd Serve Points Won 17/38 (45%)

4/8 (50%) Break Points Saved 13/18 (72%)

15 Service Games Played 15

24/67 (36%) 1st Return Points Won 8/44 (18%)

21/38 (55%) 2nd Return Points Won 25/43 (58%)

5/18 (28%) Break Points Won 4/8 (50%)

15 Return Games Played 15

54/87 (62%) Total Service Points Won 60/105 (57%)

45/105 (43%) Total Return Points Won 33/87 (38%)

99/192 (52%) Total Points Won 93/192 (48%)

58 Ranking 25

24 Age 34

Louny, Czech Republic Birthplace Taranto, Italy

Prague, Czech Republic Residence Taranto, Italy

6′ (1.84 m) Height 5′ 4″ (1.63 m)

161 lbs. (73 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

Pro (2009) Turned Pro Pro (1999)

5/4 Year to Date Win/Loss 5/5

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 10

$1,279,916 Career Prize Money $11,472,286