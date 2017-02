Roberta Vinci: “deve esserci qualcosa di speciale nel nostro corpo dopo i 30 anni, abbiamo tutti dei grandi momenti proprio superata quell’età”

Roberta Vinci ha parlato della carriera delle giocatrici italiane che ottengoni i migliori risultati dopo i 30 anni.

“Non lo so, ma deve esserci qualcosa di speciale nel nostro corpo dopo i 30 anni, abbiamo tutti dei grandi momenti proprio superata quell’età.

È stato un momento incredibile gli Us Open del 2015 per il tennis e il migliore per me. A volte può succedere. Bisogna solo continuare a crederci.”

“Il tendine non è in perfette condizioni ma è normale, posso giocare meglio ogni torneo, quindi si procede passo dopo passo. È un anno ancora lungo e so che posso giocare molto meglio.”