Challenger Morelos: Il Tabellone Principale. Al via Walter Trusendi.

Challenger Morelos CH | Cemento | $50.000

(1) Thompson, Jordan vs Jarry, Nicolas

Qualifier vs Falla, Alejandro

(WC) Sanchez, Manuel vs (WC) Gomez, Lucas

(WC) Patino, Luis vs (7) Samper-Montana, Jordi

(4) Novikov, Dennis vs Krajicek, Austin

(WC) Ruiz, Antonio vs El Mihdawy, Adam

Qualifier vs Barry, Sam

Coria, Federico vs (6) Sarkissian, Alexander

(5) Arevalo, Marcelo vs Qualifier

Zampieri, Caio vs (Alt) Gomez, Alejandro

Trusendi, Walter vs Hernandez-Fernandez, Jose

Paz, Juan Pablo vs (3) Bublik, Alexander

(8) Maden, Yannick vs Gomez, Emilio

Sarmiento, Raymond vs Qualifier

Struvay, Eduardo vs (PR) King, Kevin

Mertens, Yannick vs (2/SE) Gabashvili, Teymuraz