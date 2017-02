ATP Rio de Janeiro: Il Tabellone Principale. Turno complicato per Lorenzi. Fognini ancora con Robredo

Paolo Lorenzi sfiderà Federico Delbonis nel primo turno del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro.

Fabio Fognini affronterà dopo solo una settimana, lo spagnolo Tommy Robredo.

ATP Rio de Janeiro 500 | Terra | $1.461.560

(1) Nishikori, Kei vs Bellucci, Thomaz

Monteiro, Thiago vs Elias, Gastao

(WC) Ruud, Casper vs Dutra Silva, Rogerio

Qualifier vs (8) Sousa, Joao

(4) Carreno Busta, Pablo vs (WC) Souza, Joao

Pella, Guido vs Melzer, Gerald

Berlocq, Carlos vs Zeballos, Horacio

Dolgopolov, Alexandr vs (6) Ferrer, David

(5) Ramos-Vinolas, Albert vs Robert, Stephane

(PR) Robredo, Tommy vs Fognini, Fabio

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (3) Cuevas, Pablo

(7) Lorenzi, Paolo vs Delbonis, Federico

Schwartzman, Diego vs Olivo, Renzo

Bagnis, Facundo vs Lajovic, Dusan

(WC) Tipsarevic, Janko vs (2) Thiem, Dominic