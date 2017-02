ATP Marsiglia: Il Tabellone di Qualificazione. C’è Thomas Fabbiano

C’è Thomas Fabbiano nel tabellone di qualificazione del torneo ATP 250 di Marsiglia.

L’azzurro sfiderà all’esordio l’ex top ten Jurgen Melzer.

ATP Marseille 250 | Indoor | e620.660

(1) Stakhovsky, Sergiy vs Diez, Steven

(PR) Melzer, Jurgen vs (5) Fabbiano, Thomas

(2) Rublev, Andrey vs Satral, Jan

Montanes, Albert vs (8) Fucsovics, Marton

(3) Donskoy, Evgeny vs (WC) Hamou, Maxime

(Alt) Gulbis, Ernests vs (7) Rosol, Lukas

(4) Gombos, Norbert vs Lopez-Perez, Enrique

(WC) Chazal, Maxime vs (6) Millot, Vincent

Court Central – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Andrey Rublev vs Jan Satral

2. [1] Sergiy Stakhovsky vs Steven Diez

3. [WC] Maxime Chazal vs [6] Vincent Millot

4. [Alt] Ernests Gulbis vs [7] Lukas Rosol

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Albert Montanes vs [8] Marton Fucsovics

2. [PR] Jurgen Melzer vs [5] Thomas Fabbiano

3. [4] Norbert Gombos vs Enrique Lopez-Perez

4. [3] Evgeny Donskoy vs [WC] Maxime Hamou