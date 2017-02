David Ferrer e l’ammirazione verso Roger Federer

Ad un passo dall’uscita dai primi trenta del mondo in un periodo davvero poco felice della sua carriera, David Ferrer ha confessato la sua grande ammirazione per Roger Federer, vincitore degli Open d’Australia 2017 in finale su Rafael Nadal.

“Federer chiude i punti nel modo piu rapido possibile e nessuno scambio va oltre i 3-4 colpi. È riuscito ad imporre questo stile di gioco con Nadal ed è arrivato più fresco di lui alla finale”, ha commentato l’ex top-5, sconfitto in tutti e sedici i precedenti con Federer.

“Ha una grande varietà di colpi e gioca come nessun’altro sa fare. Non so per quanto tempo lui e Nadal resteranno nel circuito, ma spero il più possibile”, ha concluso.

Lorenzo Carini