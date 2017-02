Johanna Konta rinuncia al torneo di Dubai con il tabellone già compilato

Johanna Konta ha dato forfait a tabellone già compilato per il torneo WTA Premier Five di Dubai.

La britannica ha deciso di rinunciare al torneo a causa di un infortunio al piede sinistro: “Mi dispiace non essere pronta per il torneo, sono venuta qui con l’idea di giocare e sono molto triste per non essere in grado di disputare il mio incontro di primo turno.”

“La salute è la prima cosa e la stagione è ancora molto lunga, quindi spero di tornare l’anno prossimo e giocare per tanti anni questo torneo”.