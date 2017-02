Richard Krajicek su Roger Federer: “Sono rimasto sorpreso e colpito dal risultato conseguito da Roger a Melbourne”

Richard Krajicek, campione del torneo di Wimbledon e attuale allenatore di Milos Raonic, è impegnato in questi giorni nella direzione del torneo ATP 500 di Rotterdam.

In un’intervista rilasciata ad una radio locale, Krajicek ha parlato di Roger Federer e del suo exploit agli Australian Open: “Sono rimasto sorpreso e colpito dal risultato conseguito da Roger a Melbourne. Ha giocato ottime partite, in particolare ai quarti con Nishikori e in finale con Rafael Nadal. Anche con Wawrinka e Berdych ha ben figurato, ma con i primi due che ho citato ha dato il suo meglio ed è stato impressionante”, ha confessato l’ex tennista olandese, triste di non aver potuto contare su Roger Federer nel suo torneo.

“Roger ha perso tante partite importanti in carriera contro Nadal. Questa volta ha invertito il trend, girando in modo incredibile il punteggio nel quinto set”, ha concluso Krajicek.

Lorenzo Carini