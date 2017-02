Elina Svitolina: “Il mio obiettivo principale è quello di diventare numero 1 al mondo”

Sicuramente Forte e chiaro il messaggio di Elina Svitolina.

La tennista ucraina ha confessato quale sia il suo più grande desiderio da realizzare nel circuito WTA.

“Il mio obiettivo principale è quello di diventare numero 1 al mondo.

Sono sempre molto motivata ogni giorno per vincere i tornei e per aggiungere titoli al mio palmares.

Quest’anno ho vinto già un titolo e così ora voglio continuare a lavorare duro per intraprendere nuove sfide. La cosa fondamentale è quella di dare sempre il 100% ogni giorno, poi vedremo cosa accadrà.”