ATP Marsiglia: Il Main Draw. Gael Monfils guida il seeding.

ATP Marseille 250 | Indoor | e620.660

(1) Monfils, Gael vs Bye

Qualifier vs Vesely, Jiri

(WC) Tsitsipas, Stefanos vs Youzhny, Mikhail

Haase, Robin vs (6) Gasquet, Richard

(4) Pouille, Lucas vs Bye

Bedene, Aljaz vs Mathieu, Paul-Henri

Chardy, Jeremy vs Struff, Jan-Lennard

Medvedev, Daniil vs (8) Paire, Benoit

(5) Zverev, Alexander vs Mahut, Nicolas

Qualifier vs Qualifier

Kuznetsov, Andrey vs Jaziri, Malek

Bye vs (3) Kyrgios, Nick

(7) Simon, Gilles vs Khachanov, Karen

(WC) Benneteau, Julien vs (WC) Shapovalov, Denis

Qualifier vs Marchenko, Illya

Bye vs (2) Tsonga, Jo-Wilfried